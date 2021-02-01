Юниорский чемпионат мира-2021 пройдет в Техасе

Юниорский чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет сменит место своего проведения. В 2021 году турнира пройдет в Техасе, а не в Мичигане, пишет в Twitter журналист The Athletic Кори Пронман.

Даты проведения ЧМ также могут быть сдвинуты. Изначально соревнования должны были пройти с 15 по 25 апреля.

Сборная России выступит в группе B вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии