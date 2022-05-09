Как не сойти с ума в изоляции? Сборная России нашла ответ

Итоги товарищеских матчей российской национальной команды в Туле и на турнире в Санкт-Петербурге.

Шипачева заменил Хуснутдинов

Хоккейная сборная России позже остальных национальных команд почувствовала прелести спортивной изоляции. В спокойное время игроки сейчас готовились бы к чемпионату мира. Нынешний год — особенный. Россию забанили на всех традиционных турнирах. ЮЧМ прошел без русских юниоров, не доедут наши хоккеисты и до финского ЧМ. В качестве альтернативы ФХР организовала товарищеский турнир в Санкт-Петербурге, куда пригласили два состава российской команды, а также Белоруссию.

Руководство сборной не стало беспокоить звезд КХЛ и тем более игроков, завершивших сезон в Северной Америке. На турнир не вызвали Шипачева и Войнова, Бурдасова и Кузьменко, Голдобина и Яковлева. Лидерам клубов КХЛ дали отдых после утомительного сезона, а их места доверили перспективным молодым парням. Многие из которых или совсем недавно зашли в КХЛ, или вовсе не играли на взрослом уровне. Экспериментальный состав — шанс проверить молодежь в деле и дать ей почувствовать атмосферу сборной. Поверьте, для юных хоккеистов это не пустые слова.

Нашлось в составе место для серебряного призера Олимпиады Сергея Телегина. Как и для его одноклубника по «Трактору» Никите Тертышному — открытию сезона КХЛ. Вызвали в Санкт-Петербург озорную уфимскую тройку Башкиров — Алалыкин — Пустозеров и прогрессирующих в «Ак Барсе» и «Нефтехимике» Илью Сафонова и Марата Хайруллина. Таланты из системы СКА — Чибриков, Хуснутдинов и Кирсанов — полетели бы на августовскую переигровку МЧМ-2022, но по известным причинам поездку в Ред-Дир компенсировали турниром в Северной столице.

Ответить на вопрос, для чего хоккеистам жертвовать отпусками после тяжелых сезонов и приезжать на не имеющий никакого значения турнир, можно, только прилетев в Санкт-Петербург, побывав на матчах и лично пообщавшись с действующими лицами. За четыре дня я не встретил ни одного игрока, который бы закрылся от журналистов или ходил по арене с недовольным лицом. Все понимают положение России и приехали в сборную, чтобы получить удовольствие от хоккея и подарить зрителям хотя бы такие международные матчи.

Наши против наших

Игры между российскими составами — нормальная практика для молодежи. Например, на Кубке Черного моря участвуют целых три команды, которые делят на разные цвета: «белые», «красные» и «синие». Любопытно, что молодежную сборную на турнире в Санкт-Петербурге таковой можно назвать условно. Некоторые хоккеисты ее переросли. Защитники Никита Седов и Макар Хабаров не сыграли бы на МЧМ, но гибкий регламент петербургского турнира позволил им отмотать пару лет и вернуться в сборную U-20.

Матч открытия между национальной и молодежной командами России — один из самых странных из тех, что я видел вживую. Бросилось в глаза, что жалеть друг друга никто не собирался. Мощные силовые приемы скамейки встречали одобрительным гулом и стуком клюшек о борт. Сергей Зубов, руководивший на турнире взрослым составом, признался, что быстрая и дерзкая молодежь оказала достойное давление. Но дружеский статус матча все-таки сказывался — играла напоминала летнюю двусторонку, пусть, возможно, зрители по телетрансляции этого не заметили.

Шутки о том, что «сегодня точно победят наши», слышал в день матча едва ли не чаще, чем фамилии игроков из состава. После второго периода встретивший меня в подтрибунном помещении охранник задал актуальный вопрос: «Какой там счет-то?»

— 2:1 — спокойно ответил я.

— А кто впереди? — охранник оказался явным поклонником хоккея.

— Наши — после секундной паузы парировал я.

Разговор затянулся. Пришлось объяснить, какие «наши» играют сегодня и почему составы сформировали таким образом. Первый матч прошел как в тумане. Полупустые трибуны, раннее время начала, Россия против России. Впрочем, некоторые хоккеисты запомнят игру надолго. Например, дебютирующий за сборную Егор Коробкин, прилетевший из «Магнитки» после валидольного финала Кубка Гагарина. Тем более форвард отдал голевую передачу поставившему точку в матче Никите Чибрикову, который поразил пустые ворота.

Шанс для молодежи и вратарский гол

Бессмысленно детально обсуждать итоги турнира и сыгранные матчи. Критиковать хоккеистов и тренеров за допущенные ошибки. Наши победили в финале белорусов, а в случае поражения никого не стали бы сечь розгами. Матчи в Туле и Санкт-Петербурге — пробный экзамен в условиях изоляции от соревнований ИИХФ. Бан от мирового сообщества — не повод уходить в окопы и лишать болельщиков игр. До финала зрителей на петербургских матчах собралось не так много, зато все желающие могли посмотреть онлайн-трансляции — ажиотаж вокруг сборной сохранялся в любом случае. Возле «Юбилейного» хоккеистов встречали фанаты. Важность матчей подчеркивали игроки и тренеры.

Некоторых хочется отметить отдельно. Мы узнали, что в системе СКА растет крутой вратарь Дмитрий Николаев. Он умеет не только отбивать и ловить шайбы, но и забивать бросками через всю площадку. Гол Николаева белорусам — главный хайлайт тульских матчей. Показать сборные стоило как минимум ради его шедевра. Любопытно, что Дмитрий давно мечтал о голе. Голкипер признавался об этом в интервью трехлетней давности. Вдвойне приятно, что мечта исполнилась в дебютном матче за сборную. В следующем сезоне на Николаева рассчитывают в основе СКА — ждем, что в КХЛ появится еще один перспективный вратарь.

Порадовали на турнире Хуснутдинов, Хайруллин и Сафонов. Марат из СКА отличился в каждом матче, Марат из «Нефтехимика» стал лучшим бомбардиром всех матчей, включая тульские, набрав 6 (4+2) очков, Илья забил золотой гол в финале. На решающую игру с белорусами «Юбилейный» заполнился почти до отказа. Едва-едва просматривались свободные места. Редко когда увидишь, чтобы болельщики запускали волну в конце второго периода. Камбэк россиян с 0:2 завел трибуны, и, поведя в счете, хозяева не упустили преимущество, несмотря на жаркую концовку от белорусов.

Победа на петербургском турнире — первая в тренерской карьере Сергея Зубова в сборной. За легендарного в прошлом защитника стоит порадоваться. Вы же помните, что дебют Сергея Александровича в молодежке на МЧМ-2022 смазал ковидный бунт, из-за которого турнир перенесли на август? В Санкт-Петербурге Зубову ничего не помешало пройти матчи до конца и поставить первую галочку, пусть и в товарищеском турнире, завершение которого обошлось без чемпионского шампанского и сигар. Как бы всем ни хотелось увидеть сборную против топ-стран, пока приходится довольствоваться малым.