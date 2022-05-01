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1 мая, 19:20

Невероятно — за Россию забил вратарь! Это первый матч сборной в изоляции

Сборная России победила команду Белоруссии в товарищеском матче в Туле
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Дмитрий Николаев.
Фото ФХР
В товарищеской игре в Туле против Белоруссии победа осталась за россиянами (5:2). Одну из шайб забросил голкипер Дмитрий Николаев.

Хоккей. Товарищеский матч
Россия — Белоруссия — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Тертышный — 1 (Савиков, Хайруллин), 5:58 — 1:0. Чезганов — 1 (бол., Еременко, Кодола), 23:46 — 1:1. Хайруллин — 1 (Мисюль, Чибриков), 24:44 — 2:1. Сотишвили — 1 (Литвинов, Игнатенко), 32:56 — 2:2. Свечков — 1, 50:15 — 3:2. Николаев — 1 (п.в.), 57:51 — 4:2. Хайруллин — 2 (п.в.), 58:57 — 5:2.
Вратари: Николаев (Третьяк, 57:52) — Кульбаков (57:47 — 57:56, 58:09 — 58:57). Штраф: 2 — 4. Броски: 3 (1+1+1) — 3 (1+1+1).
1 мая. Тула. Ледовый дворец. 2998 зрителей.

О том, что сборная России отстранена от всех международных турниров, знают все. Юниорский ЧМ, где наша команда претендовала на золото, уже прошел, перенесенный январский МЧМ и взрослый ЧМ пройдут без нас, как и Евротур. Неизвестно, что будет со следующими турнирами, все будет зависеть от политической обстановки в мире.

Однако международная изоляция не повод отказываться от сборной. Ясно, что играть сейчас звездами КХЛ, сразу после окончания чемпионата, не имеет смысла, тем более что две ведущие команды закончили его только вчера. В результате ФХР собрала сильно экспериментальный состав с огромным количеством дебютантов, многие из которых даже не играли на взрослом уровне.

Тем не менее получился хороший просмотр для молодежи. Такие игроки, как Тертышный, Сафонов, Алалыкин, Башкиров, Пустозеров и защитник Сергей Телегин, переросли молодежный уровень, но выстрелили в КХЛ и через пару лет могут стать основой для сборной. Хуснутдинов, Мичков, Кирсанов, Чибриков, Свечков должны были ехать на переигровку МЧМ, но сейчас получили возможность показать себя в игре за экспериментальный состав национальной команды.

Матч так и остался бы лишь фрагментом истории для сборной, но теперь надолго запомнится. Все дело во вратаре.

Игра хоть и проходила с небольшим преимуществом сборной России, соседи не собирались сдаваться и показали добротный хоккей. До середины третьего периода счет оставался равным, пока Свечков не забил гол, оказавшийся победным.

Получив численное преимущество в концовке при счете 2:3, белорусская команда решила заменить голкипера на шестого полевого игрока. Во время атаки шайба оказалась у голкипера россиян Николаева, который, видя, что никто из соперников не идет его атаковать, бросил в пустую рамку. И забил!

Для талантливого Николаева, по факту лишь третьего голкипера СКА, выступающего за фарм-клуб из ВХЛ «СКА-Нева», это был первый матч за национальную сборную, пусть и товарищеский в экспериментальном составе. Гол за матч — бомбардирский показатель равен 100 процентам! До этого в сборную Николаев попадал только как вратарь для тренировок, не принимая участия в официальных матчах даже в качестве запасного.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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