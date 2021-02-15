Россия идет к самой уверенной победе в истории. Какой рекорд ей может покориться в ближайшее время?

Победная серия, самый молодой игрок, набирающий очки, и другие достижения

Сборная России победила чехов в третьем матче Шведских игр и досрочно, до начала последнего турнира, обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре. Шесть раз россияне выиграли в основное время и трижды (всякий раз у шведов) в сериях буллитов. После девяти матчей ближайшие соперники отстают от нашей команды на 13 очков.

Зачет Кубка Карьяла-2020/21. Фото «СЭ»

Россияне в девятый раз в истории победили в общем зачете Евротура, повторив рекорд, который принадлежал сборной Финляндии. На счету Швеции четыре титула, у Чехии — два. Однако 24 очка, набранных за три этапа, позволяют надеяться на новый рекорд сборной России. Предыдущее достижение — 28 баллов — было установлено в сезоне-2008/09 под руководством Вячеслава Быкова.

Победы сборной России на Еврохоккейтуре. Фото «СЭ»

Уже в первой встрече Чешских игр Россия может установить новый рекорд Евротура по продолжительности победной серии. В сезоне-2020/21 команда под руководством Игоря Ларионова и Валерия Брагина добилась девяти побед кряду — столько же было под руководством Вячеслава Быкова на рубеже сезонов-2007/08 и -2008/09.

Самые продолжительные серии побед сборной России в Еврохоккейтуре. Фото «СЭ»

В матче с чехами Россия повторила собственный рекорд результативности в одном матче Евротура. Ранее по пять шайб за 20-минутку получали от нашей команды финны в 2010-м и приглашенные на Кубок Карьяла-2017 швейцарцы.

Самые результативные периоды сборной России на Евротуре. Фото «СЭ»

Одним из главных героев Шведских игр стал форвард Никита Чибриков, которому только во вторник исполнится 18 лет. Он не только стал вторым по молодости игроком сборной на Евротуре, лишь на восемь дней отстав от Александра Овечкина, но и повторил бомбардирский результат выдающегося форварда на первом турнире в карьере. И Овечкин-2003 в Чехии и Чибриков-2021 в Швеции в первых трех встречах отметились голом и тремя результативными передачами. Кстати, в топ-6 самых молодых игроков, набравших очки на Евротуре, входят три звезды НХЛ (помимо Овечкина — Малкин и Кузнецов) и три талантливых юниора (помимо Чибрикова — Хуснутдинов и Мухамадуллин).