«Россия подтвердила доминирование». Что пишут иностранные СМИ о победе сборной Ларионова в Евротуре

Обзор европейской прессы

«Россияне продолжают впечатлять. После побед на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала они сделали все, чтобы сегодня выиграть шведский этап Евротура. Последним соперником сборной России стали чехи, и долгое время казалось, что они помогут Швеции получить шанс на победу в домашнем турнире. Особенно когда во втором периоде счет стал 3:1. Но россияне сумели сократить отставание еще во втором периоде благодаря голу Павла Красковского.



На третий период россияне вышли сверхзаряженными и выбрались из невыгодного положения, превратив его в преимущество 7:3. Однако до конца матча у чехов было время отыграться. Итоговый результат — 7:4. Победа в Мальме означает, что Россия досрочно стала победителем Евротура».

Idnes.cz: «Все начиналось так многообещающе»

«Чехи лидировали до середины третьего периода матча с Россией, но в итоге проиграли со счетом 4:7. На третьем этапе Евротура чехи заняли последнее место. А сборная России в этом году досрочно выиграла весь Евротур.



А все начиналось так многообещающе. Россияне вышли вперед на 8-й минуте, но Шпачек сравнял счет еще до первого перерыва. В середине второго периода чехи забросили еще две шайбы. Это выглядело многообещающе, но радость была преждевременной. На 38-й минуте Красковский отличился в большинстве, а на отметке 48:34 забил Коваленко.

Россияне буквально разорвали соперника в третьем периоде и вчистую выиграли отрезок (5:1). Сборная Ларионова повела в счете на 53-й минуте, когда Мисюль ловко перехитрил защитника и нашел открытое место над плечом вратаря. Через минуту и 13 секунд счет стал уже 5:3 после ужасной ошибки Немечека, отдавшего шайбу точно на клюшку Подколзина, которому не составила труда обыграть вратаря.



Еще две пропущенные шайбы обесценили общее впечатление от матча. Счет 3:7 выглядел устрашающим, причем последние две шайбы чехи пропустили с интервалом в 20 секунд. В концовке Томашек реализовал буллит, но это не исправило общее разочарование».

Hokej.cz: «Россияне подтвердили доминирование на Евротуре»

«Долгое время казалось, что чешские хоккеисты смогут найти рецепт против отлично играющей на Евротурах российской сборной. Им удалось оторваться в две шайбы, но затем из-за разницы в классе чехи потеряли преимущество.



В третьем периоде россияне разорвали соперника и подтвердили лидерство на Шведских играх и доминирование на Евротуре. Сборная Чехии, наоборот, очень грустно попрощалась с турниром в Мальме. Чехи потерпели самое крупное поражение в сезоне, а на Шведских играх финишировали последними».