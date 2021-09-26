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Захаркин стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Крефельда»

15:55
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Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Крефельда» после отставки Кларка Донателли, сообщает сайт клуба.

63-летний специалист ранее был консультантом тренерского штаба немецкого клуба.

«Пингвины» начали сезон с 4 поражений подряд. В первом матче под руководством Захаркина «Крефельд» одержал победу над «Изерлоном» (4:3).

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Иван Шитик все материалы автора

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