Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Крефельда» после отставки Кларка Донателли, сообщает сайт клуба.

63-летний специалист ранее был консультантом тренерского штаба немецкого клуба.

«Пингвины» начали сезон с 4 поражений подряд. В первом матче под руководством Захаркина «Крефельд» одержал победу над «Изерлоном» (4:3).