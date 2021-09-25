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Путин поздравил Люка Тардифа с избранием главой ИИХФ

13:30

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Люка Тардифа с победой на выборах президента Международной федерации хоккея, информирует ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент также позвонил Рене Фазелю, который возглавлял федерацию до Тардифа, и поблагодарил за взаимодействие, сотрудничество и вклад, который тот внес в мировом масштабе в развитие этого вида спорта.

Тардиф победил на выборах по итогам четырех раундов, обойдя немца Франца Райндля.

Тардиф был избран в совет ИИХФ в 2012 году, где занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции, трижды был переизбран на этом посту. Он работал в комитете по конкуренции ИИХФ, а также председателем финансового комитета организации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12504877

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Роман Шишов все материалы автора

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