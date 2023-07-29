37-летний Паршин перешел в словацкий «Гуменне»

Форвард Денис Паршин подписал контракт с «Гуменне» из Словакии, сообщается на официальном сайте клуба.

37-летний россиянин перешел в «Гуменне» из другой словацкой команды — «Кошице». Ранее «Гуменне» пополнили вратарь Станислав Галимов и форвард Александр Хованов, главным тренером является Андрей Парфенов.

Паршин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» и рижское «Динамо». В минувшем сезоне форвард провел 34 матча в чемпионате Словакии и набрал 28 (12+16) очков.