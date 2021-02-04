В состав сборной Чехии на Шведские игры не попали игроки из КХЛ

Тренерский штаб сборной Чехии объявил состав команды на шведский этап Евротура. В команду не попал ни один игрок из клубов Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Чехии.

Вратари: Патрик Бартошак («Пеликанс», Финляндия), Доминик Граховина («Таппара», Финляндия), Ник Малик («Су Грейхаундз», Канада).

Защитники: Михал Моравчик («Таппара», Финляндия), Лукаш Клок («Лукко», Финляндия), Якуб Галвас («Юкурит», Финляндия), Либор Шулак («Кярпят», Финляндия), Давид Мусил («Тршинец»), Ондржей Витасек («Били Тигржи»), Давид Немечек («Спарта»), Филип Крал («Комета»).

Нападающие: Михал Бирнер, Радан Ленц (оба — «Били Тигржи»), Давид Томашек («Спарта»), Матей Странски, Михаэль Шпачек (оба — «Тршинец»), Петр Голик («Комета»), Иржи Смейкал («Таппара», Финляндия), Радек Коближек («Кярпят», Финляндия), Ян Ордош («Оскарсхамн»), Ондржей Роман, Матей Брюмель (оба — «Динамо» Пардубице), Якуб Флек («Энергия»), Петр Кодытек («Пльзень»), Доминик Лакатош («Витковице»), Оскар Флинн («Млада Болеслав»).

Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Мальме с 11 по 14 февраля.