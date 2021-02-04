Андрей Костицын получил дисквалификацию на 7 матчей в чемпионате Чехии

Нападающий «Пардубице» Андрей Костицын получил длительную дисквалификацию. Он пропустит 7 матчей чемпионата за грубый силовой прием, сообщает iSport.cz.

Глава дисциплинарного комитета объяснил решение тем, что белорус не только не минимизировал последствия столкновения, но и наоборот увеличил скорость и поднял руку до уровня головы соперника.

Пострадавший Адам Рутар отделался сломанным носом и несколькими швами.