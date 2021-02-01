На домашнем этапе Евротура за сборную Швеции сыграют шесть хоккеистов из КХЛ

Главный тренер шведской команды Юхан Гарпенлев объявил состав на очередной этап Евротура, который пройдет в Мальме с 11 по 14 февраля, сообщает пресс-служба КХЛ.

Вратари: Виктор Фаст («Векше»), Ларс Юханссон (ЦСКА).

Защитники: Нильс Лундквист, Эрик Густафссон (оба — «Лулео»), Арвид Лундберг («Шеллефтео»), Джоэль Перссон («Векше»), Эмиль Юсе («Спартак»), Альберт Юханссон («Ферьестад»), Никлас Ханссон («Регле»).

Нападающие: Макс Фриберг («Фрелунда»), Эмиль Петерссон, Понтус Хольмберг (оба — «Векше»), Якоб Лилья («Барыс»), Маттиас Теденбю («Витязь»), Андреас Вингерли, Еспер Фреден (оба — «Шеллефтео»), Эмиль Ларссон («Эребру»), Симон Рюфорс («Регле»), Филип Холландер («Лулео»), Линус Юханссон («Нефтехимик»), Маркус Юнг («Линчепинг»), Мальте Стремвалль (СКА).