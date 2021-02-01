Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

На домашнем этапе Евротура за сборную Швеции сыграют шесть хоккеистов из КХЛ

16:44
Теги:

Главный тренер шведской команды Юхан Гарпенлев объявил состав на очередной этап Евротура, который пройдет в Мальме с 11 по 14 февраля, сообщает пресс-служба КХЛ.

Вратари: Виктор Фаст («Векше»), Ларс Юханссон (ЦСКА).

Защитники: Нильс Лундквист, Эрик Густафссон (оба — «Лулео»), Арвид Лундберг («Шеллефтео»), Джоэль Перссон («Векше»), Эмиль Юсе («Спартак»), Альберт Юханссон («Ферьестад»), Никлас Ханссон («Регле»).

Нападающие: Макс Фриберг («Фрелунда»), Эмиль Петерссон, Понтус Хольмберг (оба — «Векше»), Якоб Лилья («Барыс»), Маттиас Теденбю («Витязь»), Андреас Вингерли, Еспер Фреден (оба — «Шеллефтео»), Эмиль Ларссон («Эребру»), Симон Рюфорс («Регле»), Филип Холландер («Лулео»), Линус Юханссон («Нефтехимик»), Маркус Юнг («Линчепинг»), Мальте Стремвалль (СКА).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/01/480754.html

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир