В Белоруссии расследуют уголовное дело о проведении договорного матча

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении ряда представителей клуба «Динамо-Молодечно» по подозрению в противоправном влиянии на результаты матча чемпионата республики Белоруссии с клубом «Могилев», сообщает официальный сайт СК.

«В отношении ряда представителей команды «Динамо-Молодечно» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования) Уголовного кодекса, — говорится в сообщении.

В рамках расследования получены объективные данные об их причастности к совершению противоправных действий. Допрошенные в качестве подозреваемых спортсмены подтвердили, что названный матч носил договорной характер.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления".

Напомним, что динамовцы вели в счете 5:1, после чего пропустили пять шайб подряд и уступили (5:6).