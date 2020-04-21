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У хоккеиста команды Лукашенко подтвердился коронавирус

17:04
Александр Лукашенко с командой. Фото Reuters
Александр Лукашенко с командой. Фото Reuters
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Игрок хоккейной команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

— Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19, — цитируют Эйсмонт «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства, пресс-секретарь сказала: «Не дождетесь! Как подтверждение (хорошего самочувствия Лукашенко — ред.) — смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200421/1570354228.html

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