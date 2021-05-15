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Стал известен состав сборной России на заключительный матч Чешских игр

14:48
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Стал известен состав сборной России на последний матч Чешских игр — заключительного этапа Евротура.

Сегодня, 15 мая российская команда встретится с Чехией.

Состав сборной России:

Федотов (Самонов); Яковлев — Марченко А., Воронков — Шалунов — Окулов; Дронов — Ожиганов, Слепышев — Григоренко — Бурдасов; Пыленков — Рафиков, Марченко К. — Морозов — Галимов; Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Карнаухов, Подколзин.

Матч Чехия — Россия начнется в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/78836/

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