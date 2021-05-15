Стал известен состав сборной России на заключительный матч Чешских игр
14:48
Стал известен состав сборной России на последний матч Чешских игр — заключительного этапа Евротура.
Сегодня, 15 мая российская команда встретится с Чехией.
Состав сборной России:
Федотов (Самонов); Яковлев — Марченко А., Воронков — Шалунов — Окулов; Дронов — Ожиганов, Слепышев — Григоренко — Бурдасов; Пыленков — Рафиков, Марченко К. — Морозов — Галимов; Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Карнаухов, Подколзин.
Состав на заключительный матч на Чешских хоккейных играх ??#россиявмоемсердце pic.twitter.com/fAetBINLLF— Хоккей России (@russiahockey) May 15, 2021
Матч Чехия — Россия начнется в 16.00 (мск).
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