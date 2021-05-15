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Швеция победила Финляндию на Чешских играх

14:10

Швеция в матче Еврохоккейтура на Чешских играх победила Финляндию со счетом 3:2. Победный гол забил Деннис Расмуссен.

Швеция и Финляндия занимают второе и третье места на турнире соответственно.

Первой идет Чехия. Россия — четвертая. Сегодня команды проведут встречу (начало — в 16.00 по московскому времени).

Еврохоккейтур

Чешские игры

Швеция — Финляндия — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Фреден — 3 (бол., Лундквист, Линдберг), 6:47 — 1:0. Лунделл — 1 (бол., Каски), 23:54 — 1:1. Холландер — 3, 48:31 — 2:1. Расмуссен — 1 (п.в.), 59:00 — 3:1. Саллинен — 2 (Карьялайнен), 59:57 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Олкинуора (58:15 — 59:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (13+5+8) — 10 (1+4+5).

Судьи: Пешина, Шиндел.

15 мая. Прага. o2 Arena.

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