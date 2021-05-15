Сборная России не смогла взять тренерский запрос на Чешских играх из-за отсутствия на арене камер
16:53
После первого гола в ворота сборной Росиии на матче Чешских игр против хозяев турнира тренерский штаб сборной хотел сделать тренерский запрос на положение «вне игры».
Однако судейская бригада, обслуживающая матч заявила, что это сделать невозможно по причине отсутствия камер системы видегол на О2 Арене.
Спорный эпизод в матче Чехия — Россия.
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