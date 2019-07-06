"Слован" может потерять лицензию из-за долгов

Федерация хоккея Словакии может лишить "Слован"лицензии профессионального клуба из-за задолженности перед бывшими игроками и тренерами, информирует Idnes.cz.

Спонсоры братиславского клуба оказались не готовы покрывать долги клуба, возникшие из-за неэффективного менеджмента. Долг в размере 3 миллионов евро необходимо погасить до 13 июля, в противном случае в отношении клуба может начаться уголовное преследование.

Напомним, "Слован"​ не примет участие в чемпионате КХЛ в сезоне-2019/20. В минувшем сезоне команда заняла последнее место в Западной конференции КХЛ.