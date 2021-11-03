Скончался бывший игрок «Слована», который потерял сознание во время матча

Умер форвард клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки, сообщает официальный аккаунт команды в Instagram.

«С глубокой скорбью в сердцах и сожалением мы сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки, — говорится в сообщении. — Мы выражаем наши глубокие искренние соболезнования его семье и друзьям. Мы не будем раскрывать дополнительную информацию в настоящее время до консультаций с семьей Бориса».

Во время матча чемпионата Словакии против «Дорнбирна» 24-летний хоккеист внезапно упал на лед без сознания, медицинская бригада оказала спортсмену экстренную помощь, после чего тот был отправлен в реанимацию одной из больниц Дорнбирна. Матч был прерван.

В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за «Слован» в КХЛ, на его счету 5 (2+3) очков в 19 играх за команду. Его одноклубником в «Братислава Кэпиталс» был российский форвард Николай Жердев.