Стал известен состав сборной Швеции на Кубок Карьяла. В него попал только один игрок из КХЛ
Главный тренер шведской национальной команды Юхан Гарпенлев объявил состав на Кубок Карьяла, сообщает сайт КХЛ.
Вратари: Густав Линдвалл («Шеллефтео»), Ларс Юханссон (СКА).
Защитники: Кристиан Фолин («Фрелунда»), Эмиль Юсе («Рапперсвиль-Йона»), Кристиан Юос, Никлас Ханссон (оба — «Цуг»), Хенрик Теммернес («Женева-Серветт»), Калле Сьялин («Лександ»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»).
Нападающие: Фредди Олофссон («Оскарсхамн»), Йоахим Нюгорд, Даниэль Викстен, Линус Йоханссон, Якоб де ла Роз (все — «Ферьестад»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Деннис Эверберг, Антон Бенгтссон (оба — «Регле»), Понтус Хольмберг («Векше»), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба — «Цуг»), Матиас Броме («Давос»), Йеспер Олофссон («Лангау Тайгерс»).
В рамках Кубка Карьяла сборная Швеции сыграет против Чехии (10 ноября, вынесенный матч в Линчепинге), России (13 ноября) и Финляндией (14 ноября).
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