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Голкипер «Северстали» Шугаев вызван в сборную России на Кубок Карьяла

16:48
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Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев в составе национальной сборной России отправится на Кубок Карьяла, который пройдет с 11 по 14 ноября в Хельсинки, сообщает пресс-служба клуба.

Первый матч на Кубке сборная России проведет 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россияне сыграют со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.

Напоминаем, что форвард «Севесртали» Никита Гуслистов также включен в состав сборной России.

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Иван Шитик все материалы автора
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