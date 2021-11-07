Голкипер «Северстали» Шугаев вызван в сборную России на Кубок Карьяла
16:48
Голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев в составе национальной сборной России отправится на Кубок Карьяла, который пройдет с 11 по 14 ноября в Хельсинки, сообщает пресс-служба клуба.
Первый матч на Кубке сборная России проведет 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россияне сыграют со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.
Напоминаем, что форвард «Севесртали» Никита Гуслистов также включен в состав сборной России.
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