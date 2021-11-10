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Матвей Мичков назвал неожиданным поздравление от Овечкина

22:01
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Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков намерен после поздравления от Александра Овечкина вдвойне настроиться на дебют в матче Евротура против Финляндии.

«Это было неожиданно, очень приятно, — цитирует ТАСС Мичкова. — Спасибо большое, что он уделил этому время, я вдвойне буду настраиваться на завтрашнюю игру. Увидел это поздравление в соцсетях, когда отметили меня».

В среду ФХЛ опубликовала видео, на котором Овечкин поздравил 16-летнего Мичкова с тем, что тот побил его рекорд, став самым молодым хоккеистом, вызванным в сборную России. Овечкин вызывался в национальную команду в 2003 году в возрасте 17 лет.

«Все хорошо, готовимся к завтрашней игре, вкатились на тренировке, почувствовали финский лед», — рассказал Мичков про тренировку перед матчем с финнами.

Встреча сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла пройдет в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12888783

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