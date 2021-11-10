Матвей Мичков назвал неожиданным поздравление от Овечкина

Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков намерен после поздравления от Александра Овечкина вдвойне настроиться на дебют в матче Евротура против Финляндии.

«Это было неожиданно, очень приятно, — цитирует ТАСС Мичкова. — Спасибо большое, что он уделил этому время, я вдвойне буду настраиваться на завтрашнюю игру. Увидел это поздравление в соцсетях, когда отметили меня».

В среду ФХЛ опубликовала видео, на котором Овечкин поздравил 16-летнего Мичкова с тем, что тот побил его рекорд, став самым молодым хоккеистом, вызванным в сборную России. Овечкин вызывался в национальную команду в 2003 году в возрасте 17 лет.

? Ови на связи! Александр Овечкин поздравил нападающего Матвея Мичкова с вызовом в национальную сборную на Кубок Карьяла.

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16-летний Мичков готов побить рекорд Овечкина, который впервые сыграл за сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Fy18g2F3yp — Хоккей России (@russiahockey) November 10, 2021

«Все хорошо, готовимся к завтрашней игре, вкатились на тренировке, почувствовали финский лед», — рассказал Мичков про тренировку перед матчем с финнами.

Встреча сборных России и Финляндии на Кубке Карьяла пройдет в четверг, 11 ноября, и начнется в 19:30 мск.