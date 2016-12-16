Сергей Плотников: "Подготовка нашего звена к чемпионату мира? Стараюсь не думать о будущем"

Нападающий СКА и сборной России Сергей Плотников после поражения в стартовом матче Кубка Первого канала от сборной Швеции (1:3) в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что старается не думать о том, что его звено в СКА готовят не только к плей-офф Кубка Гагарина, но и к чемпионату мира. По словам форварда, если начать думать о первенстве мира уже сейчас, то велик риск испытать очень сильное давление.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас сборная состоит в основном из игроков СКА и ЦСКА?

– Не стал бы говорить про эти клубы как про базовые клубы сборной. Берут тех, кого считают нужным. Если в ЦСКА есть сильные ребята, почему бы их не взять?

– Держите в уме, что в СКА ваше звено готовят не только для борьбы за Кубок Гагарина, но и для сборной на чемпионат мира, а, возможно, и на Олимпиаду?

– Стараюсь не думать о будущем. Есть сегодняшний день, ближайшая игра, к которой надо готовиться. Ко всем целям надо подходить постепенно. Сперва подойти в оптимальном состоянии к плей-офф, удачно выступить в нем и уже потом готовиться к чемпионату мира. А если начинать думать о нем сейчас, слишком большое давление будешь испытывать.

– Тем не менее, на ваше звено уже сейчас смотрят, как на ударную тройку сборной. Готовы к такой ответственности?

– Да, готовы. Готовы показывать свой максимум. Но не стал бы говорить, что лидеры – только мы. Потому что у нас все ребята сильные, и каждый может себя проявить.