Сборная России провела две замены в составе на Шведские игры

Тренерский штаб сборной России по хоккею произвел две замены в заявке на Шведские игры, сообщает официальный Twitter команды.

Вместо Артура Каюмова («Локомотив») вызван Герман Рубцов («Сочи»), а вместо Артема Галимова («Ак Барс») — Данила Моисеев («Витязь»).

Сборная России на Шведских играх встретится с Финляндией (11 февраля), Швецией (13 февраля) и Чехией (14 февраля).

После шести матчей Евротура Россия с 16 очками занимает первое место, Чехия с 9 очками — на второй строчке, Финляндия с 6 очками расположилась на третьем месте, замыкает таблицу Швеция с 5 очками.