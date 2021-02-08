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Сборная России провела две замены в составе на Шведские игры

17:12
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Тренерский штаб сборной России по хоккею произвел две замены в заявке на Шведские игры, сообщает официальный Twitter команды.

Объявлен состав сборной России на&nbsp;Евротур.Штаб сборной России назвал состав на Шведские игры

Вместо Артура Каюмова («Локомотив») вызван Герман Рубцов («Сочи»), а вместо Артема Галимова («Ак Барс») — Данила Моисеев («Витязь»).

Сборная России на Шведских играх встретится с Финляндией (11 февраля), Швецией (13 февраля) и Чехией (14 февраля).

После шести матчей Евротура Россия с 16 очками занимает первое место, Чехия с 9 очками — на второй строчке, Финляндия с 6 очками расположилась на третьем месте, замыкает таблицу Швеция с 5 очками.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1358777504564207622

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