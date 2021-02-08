Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Европа

Жафяров — о назначении капитаном сборной: «Немного неожиданно, но не возникнет ничего сложного»

17:30
Теги:

Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров прокомментировал свое назначение капитаном сборной России на Шведских играх.

«Роль капитана немного неожиданная, — сказал Жафяров. — Это мой первый такой опыт в сборной, но вряд ли возникнут сложности в этой команде. Все ребята сильные, все играли на хорошем уровне — меня ничего особо не выделяет от остальных. Поедем в Швецию показывать наш лучший хоккей.

Не расстроился из-за невызова на Кубок Первого канала. У нас в стране много хороших игроков. Сезон в КХЛ складывается хорошо, но это не только моя заслуга, но и партнеров, и тренеров».

Сборная России под руководством Игоря Ларионова сыграет с Финляндией (11 февраля), Швецией (13 февраля) и Чехией (14 февраля).

(Михаил Скрыль)

Европа: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир