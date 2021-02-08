Федерация хоккея России продолжит бороться за дисквалифицированного Кузнецова

Федерация хоккея России (ФХР) будет продолжать бороться за права отстраненного российского нападающего Евгения Кузнецова.

В августе 2019 года Кузнецов был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил в соревновательный период.

«Конечно, мы всегда боремся за наших игроков. Здесь не все от нас зависит. Мы общаемся с юристами, изучаем ситуацию. Мы будем бороться и помогать ему как можем, но решение полностью за международной федерацией», — заявил глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

Кузнецов имеет возможность выступать за «Вашингтон» в Национальной хоккейной лиге, которая не подчиняется кодексу ВАДА. Однако за сборную России спортсмен не может играть до 12 мая 2023 года.

(Артур Хайруллин)