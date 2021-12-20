Сборная Канады и «Амбри-Пиотта» снялись с Кубка Шпенглера
17:24
Сборная Канады отказалась от участия в Кубке Шпенглера. Также с турнира снялась швейцарская команда «Амбри-Пиотта», сообщает TSN.
У швейцарцев несколько игроков сдали положительные тесты, так что команда отправилась на карантин.
Вместо «Амбри-Пиотты» на турнире выступит «Слован». Теперь организаторы стараются найти еще одну команду, либо придется играть в пять клубов, что повлечет за собой изменения в схеме проведения соревнований.
Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.
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