Сборная Канады и «Амбри-Пиотта» снялись с Кубка Шпенглера

Сборная Канады отказалась от участия в Кубке Шпенглера. Также с турнира снялась швейцарская команда «Амбри-Пиотта», сообщает TSN.

У швейцарцев несколько игроков сдали положительные тесты, так что команда отправилась на карантин.

Вместо «Амбри-Пиотты» на турнире выступит «Слован». Теперь организаторы стараются найти еще одну команду, либо придется играть в пять клубов, что повлечет за собой изменения в схеме проведения соревнований.

Кубок Шпенглера — традиционный турнир, который должен пройти с 26 по 31 декабря 2021 года в швейцарском Давосе.