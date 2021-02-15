Сборная Финляндии в полном составе ушла на карантин после Евротура

В составе сборной Финляндии выявлен один случай заражения коронавирусом после завершения третьего этапа Евротура в Швеции, сообщает пресс-служба команды.

У заразившегося инфекцией игрока нет симптомов заболевания. Вся сборная ушла на карантин.

В составе чешской команды, которая летела в одном самолете с финнами, случаев заражения не обнаружено.