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Швеция всухую победила Финляндию в заключительном матче домашнего этапа Евротура

20:16
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Швеция завершила домашний этап Евротура победой над сборной Финляндии. Шведы переиграли соперника со счетом 3:0.

Швеция набрала 6 очков и заняла второе место на турнире. Выиграла Шведские хоккейные игры сборная России.

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Швеция — Финляндия — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Фриберг — 3 (Олофссон, Ханссон), 26:05 — 1:0. Селльгрен — 1 (Рифорс, Зор), 28:54 — 2:0. Холландер — 1, 40:24 — 3:0.

Вратари: Рифалк — Сятери (58:18).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 20 (7+8+5) — 14 (4+6+4).

Судьи: Норд, Хольм.

14 февраля. Мальме. «Мальме Арена». 0 зрителей.

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