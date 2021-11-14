Российские хоккеисты не попали в число лучших по итогам Кубка Карьяла

Хоккеисты сборной России не попали в число лучших игроков по итогам первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, информирует ТАСС.

Лучшим вратарем турнира был признан представитель Швеции Ларс Юханссон, защитником — финн Сами Ватанен, форвардом — швед Антон Ландер.

Следующий этап Евротура, Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря в Москве.