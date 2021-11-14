Российские хоккеисты не попали в число лучших по итогам Кубка Карьяла
21:06
Хоккеисты сборной России не попали в число лучших игроков по итогам первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, информирует ТАСС.
Лучшим вратарем турнира был признан представитель Швеции Ларс Юханссон, защитником — финн Сами Ватанен, форвардом — швед Антон Ландер.
Следующий этап Евротура, Кубок Первого канала пройдет с 16 по 19 декабря в Москве.
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