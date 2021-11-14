Сборная Франции демонстративно покинула лед еще до исполнения гимна сборной Белоруссии
21:00
В заключительном матче Турнира четырех наций сборная Белоруссии по хоккею обыграла французов со счетом 6:3, сообщает «Прессбол».
После завершения игры сборная Франции демонстративно покинула лед еще до исполнения гимна в честь победителя.
Позже представители французской сборной принесли извинение за этот поступок.
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