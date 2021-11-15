Защитник сборной России по хоккею Шакир Мухамадуллин высказался о работе с тренером Сергеем Зубовым.

«Это великий защитник, провел огромное количество матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), набрал немало очков. Дает по игре дельные советы, подсказывает всякие мелочи. Стараемся слушать его, учитывать его слова, так что это ценный для нас опыт, который мы должны извлечь по максимуму», — цитирует Мухамадуллина ТАСС.

На прошедшем Кубке Карьяла Зубов исполнял обязанности главного тренера сборной России.

Кубок Карьяла, который является первым этапом Евротура, проходил в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Сборная России заняла третье место.