Сегодня, 14 февраля, сборная России сыграет против команды Чехии в матче шведских хоккейных игр. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первой встрече турнира российская сборная обыграла Финляндию со счетом 3:2, затем оказалась сильнее Швеции в серии буллитов — 2:1 (Б). Сборная России лидирует в таблице шведских игр, набрав 5 очков в двух матчах, Чехия занимает последнюю строчку с двумя очками.

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Видеотрансляция матча Россия — Чехия