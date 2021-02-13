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Ларионов — о травме Хуснутдинова: «Дождемся финального обследования в Москве, где будет определено его состояние»

21:26
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал состояние нападающего Марата Хуснутдинова, получившего травму в первом матче Евротура с Финляндией.

«Пока трудно сказать, на сколько выбыл Хуснутдинов, — сказал Ларионов. — Скорее всего, будет МРТ в Москве, где мы получим полный диагноз. Рентген не дает полной картины того, что происходит. Дождемся финального обследования в Москве, где будет определено его состояние, и на сколько он выбыл. Судя по тому, что я видел, не все так обнадеживающе».

Хуснутдинов в нынешнем сезоне провел 12 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА и отметился двумя голевыми передачами. 18-летний нападающий выступал за сборную России на молодежном чемпионате мира 2021 года, где команда Игоря Ларионова заняла четвертое место.

(Михаил Скрыль)

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