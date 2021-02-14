Аскаров займет место в воротах сборной России в матче Евротура против Чехии
12:47
Голкипер Ярослав Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче против Чехии на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх, сообщает 14 февраля пресс-служба Федерации хоккея России.
Состав на заключительный матч на Шведских хоккейных играх!— Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021
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Включайте Матч ТВ или открывайте https://t.co/hVuJjUSFTb в 14:00, поболеем за наших.
?Вратари: Аскаров, Тарасов
?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/lLDyyRp9LG
Матч Россия — Чехия пройдет сегодня, 14 февраля. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Следить за матчем Россия — Чехия вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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