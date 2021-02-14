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Аскаров займет место в воротах сборной России в матче Евротура против Чехии

12:47
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Голкипер Ярослав Аскаров будет защищать ворота сборной России в матче против Чехии на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх, сообщает 14 февраля пресс-служба Федерации хоккея России.

Матч Россия — Чехия пройдет сегодня, 14 февраля. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Следить за матчем Россия — Чехия вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Россия — Чехия

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