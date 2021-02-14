Аскаров займет место в воротах сборной России в матче Евротура против Чехии

Состав на заключительный матч на Шведских хоккейных играх!

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Включайте Матч ТВ или открывайте https://t.co/hVuJjUSFTb в 14:00, поболеем за наших.



?Вратари: Аскаров, Тарасов

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/lLDyyRp9LG