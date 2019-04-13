Олимпийская сборная России обыграла Францию

Олимпийская сборная России взяла верх над Францией в рамках Еврочелленджа. Шайбы забросили Денис Алексеев из "Локомотива" и Никита Михайлов из "Сибири".

Еврочеллендж

Франция - Россия (олимпийская) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Алексеев - 1 (Михайлов, Юртайкин), 7:21 - 0:1. Михайлов - 1 (бол.), 52:01 - 0:2.

Вратари: Бюйссе (58:30) - Бочаров.

Броски: 20 (8+8+4) - 55 (18+23+14).

Штраф: 22 - 4.

Судьи: Крегю, Ролен.

13 апреля. Сержи. Aren'ice.

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