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Сегодня, 20:01

Олимпийский чемпион Доминик Гашек проиграл на выборах президента Федерации хоккея Чехии

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек не смог занять пост президента Федерации хоккея Чехии, сообщает официальный сайт организации.

Победу на выборах одержал бывший главный тренер сборной Чехии Алоис Гадамчик. Его кандидатуру поддержал 31 делегат из 60. Гашек получил только 5 голосов.

Также участие в выборах на пост президента Федерации хоккея Чехии принимали член «Тройного золотого клуба» Иржи Шлегр (16 голосов), бронзовый призер Олимпиады-1992 Бедржих Щербан (4 голоса) и генеральный менеджер молодежной сборной Чехии Отакар Черны (2).

Бывший президент Федерации хоккея Чехии Томаш Крал, который руководил организацией с 2008 года, покинул свой пост в конце мая.

Доминик Гашек
Сборная Чехии по хоккею
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