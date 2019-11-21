Экс-главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш возглавит сборную Канады на Кубке Шпенглера, сообщает в своем Twitter североамериканский журналист Даррен Дреггер. В его штаб войдут Пол Коффи и Миша Донсков. Ранее команду отказался возглавить Уэйн Гретцки.

Традиционно в турнире, который проходит в конце декабря, принимают участие швейцарский «Давос», сборная Канады, состоящая, как правило, из хоккеистов, играющих в Европе, и несколько приглашенных клубов. В 2019 году КХЛ на турнире представит «Салават Юлаев».