Ларионов: «Показали, что у этой команды большой характер и большой резерв»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал результат заключительного матча на Шведских хоккейных играх со сборной Чехии (7:4).

— Очень важно было забить гол перед вторым перерывом. Счет 1:3 вызвал бы тревогу в сердцах игроков, — заявил Ларионов. — Красковский дал возможность уйти на перерыв, проигрывая в одну шайбу. В раздевалке сказали ребятам, что 20 минут — достаточно времени, чтобы отыграться. Мы не должны были форсировать события, играть терпеливо. Парни откликнулись. Они верили в себя. Мы показали, что у этой команды большой характер и большой резерв.

Любая победа играет хорошую роль. Но я бы не стал ее преувеличивать. Для ребят это огромный шаг в карьере. Играть три игры за четыре дня с хорошими командами — это значит проявить характер и мастерство, неуступчивость. Такие победы закаляют игроков и делают многие вещи возможными.

Россияне выиграли 9-й матч подряд на Евротуре, обновив собственный рекорд. Они заняли 1-е место на Шведских играх, набрав 8 очков.

(Иван Богун)