Мисюль: «Ларионов говорит очень много правильных вещей»

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль после заключительного матча Шведских хоккейных игр со сборной Чехии (7:4) подвел итог турнира.

— О том, чтобы стать нападающим после своего гола не думал, — заявил Мисюль. — Хорошо сложился момент — Вася Подколзин хорошо скинул, получилось пройти и забить гол. Была тренерская установка, чтобы защитник всегда шел помогать четвертым.

Сейчас за эти три игры я сыграл побольше, чем в клубе за последнее время. Тренеры в сборной верили в нас, поддерживали каждого. Игорь Николаевич — очень спокойный. Он говорит очень много правильных вещей. Ни разу не было такого, чтобы переходили на личности. Все были друг за друга: и команда, и тренерский штаб. Было очень приятно работать. Спасибо всем большое за поддержку, за доверие и за турнир.

(Иван Богун)