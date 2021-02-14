Брагин рассказал о взаимодействии с Ларионовым в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу команды на Евротуре. При этом сам Брагин руководил командой только на одном этапе из трех прошедших.

«Прекрасное выступление, молодые ребята проявили себя, — сказал Брагин ТАСС. — Довольны результатом. Есть ли на примете игроки, которые могли бы выступить на следующем этапе Евротура и, возможно, на чемпионате мира? Сейчас сложно и рано говорить об этом — надо все проанализировать, а потом принимать решение.

Главный итог этого этапа Евротура? Я всегда говорил, и еще когда работал в молодежной сборной, что в России всегда есть таланты. Просто нужно развивать их».

Также он высказался о взаимодействии с исполняющим обязанности главного тренера сборной России Игорем Ларионовым.

«Не подсказывал ему, но беседовали. Для того чтобы принимать решения, нужно находиться внутри и знать состояние каждого игрока. Обсуждения были, но решения принимались там», — резюмировал Брагин.

В общем зачете турнира россияне набрали 24 очка в девяти матчах и стали недосягаемы для соперников. Сборная России выиграла все три этапа текущего сезона: Кубок Карьяла, Кубок Первого канала и Шведские игры, победив в девяти первых матчах Евротура, что является рекордом.