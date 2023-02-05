Гол и передача 50-летнего Ягра не спасли «Кладно» от очередного поражения в чемпионате Чехии

«Кладно» потерпел очередное поражение в чемпионате Чехии по хоккею, уступив в гостях «Тршинецу» со счетом 4:5.

В составе «Кладно» гол и результативную передачу в свой актив записал легендарный чешский хоккеист Ячромир Ягр. На счету 50-летнего форварда в нынешнем сезоне 11 (3+8) очков в 19 встречах.

Также 3 (2+1) очка в матче набрал экс-форвард «Монреаля» Томаш Плеканец.

В составе «Тршинеца» 2 гола и 2 передачи в свой актив записал нападающий Марко Дано.