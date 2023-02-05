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Сегодня, 19:31

Гол и передача 50-летнего Ягра не спасли «Кладно» от очередного поражения в чемпионате Чехии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Кладно» потерпел очередное поражение в чемпионате Чехии по хоккею, уступив в гостях «Тршинецу» со счетом 4:5.

В составе «Кладно» гол и результативную передачу в свой актив записал легендарный чешский хоккеист Ячромир Ягр. На счету 50-летнего форварда в нынешнем сезоне 11 (3+8) очков в 19 встречах.

Также 3 (2+1) очка в матче набрал экс-форвард «Монреаля» Томаш Плеканец.

В составе «Тршинеца» 2 гола и 2 передачи в свой актив записал нападающий Марко Дано.

Томаш Плеканец
Яромир Ягр
Марко Дано
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