Хоккеист Жеренко — о переходе в «Сент-Луис»: «В Финляндии я не чувствовал себя в безопасности»

Вратарь Вадим Жеренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о причинах перехода в систему «Сент-Луиса».

«Когда начались все февральские события, мне сказали, что лучше убрать российский флаг с моего шлема. Стоит отметить, что у меня было на нем два флага — финский и наш, и мне сказали убрать оба, не только российский. Меня эта ситуация задела. Плюс в Финляндии в феврале — марте было очень много митингов с украинскими флагами, мы их видели, когда с женой гуляли.

В конце сезона я поговорил с генеральным менеджером и сказал, что не чувствую себя в безопасности. К тому же он сказал, что они на следующий год будут искать третьего вратаря, а в Европе обычно принято, что в команде есть два. На протяжении десяти лет в «Ильвесе» всегда было так, я подумал, что они неспроста ищут третьего голкипера. Возможно, со мной могли быть какие-то проблемы, потому что я являюсь гражданином России. Кто знал, вдруг во время сезона российским игрокам запретят играть в Финляндии — тогда было бы очень тяжело искать себе клуб. В разговоре с генеральным менеджером ничего конкретного я не услышал, после этого я связался со своим агентом, чтобы искать новую команду.

Изначально я думал, что буду играть за «Динамо», но потом подключился «Сент-Луис» — мне предложили контракт, который я подписал. Но они до конца сами не понимали, поеду я в «Блюз» или в аренду в Россию. До последнего момента была неопределенность, мне из «Динамо» звонили, но от меня тогда ничего не зависело, я просто ждал ответа от «Сент-Луиса». В итоге они решили, что я буду полезен в Америке», — рассказал Жеренко «СЭ».

В прошлом сезоне вратарь отыграл 32 матча за финский «Ильвес».