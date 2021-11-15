Генеральный секретарь ФХБ прокомментировал демарш сборной Франции во время белорусского гимна

Генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии Андрей Башко прокомментировал скандал после окончания матча между сборными Франции и Белоруссии.

Тренер французов после поражения (3:6) еще до начала гимна просто увел своих подопечных со льда, нарушив тем самым хоккейный этикет и выразив неуважение к сопернику.

«Заключительный матч Турнира четырех наций между сборными Франции и Белоруссии получился очень эмоциональным: на льду было много борьбы, никто из команд не хотел уступать. Наши ребята на протяжении 60 минут показывали свое мастерство и заслуженно победили. Убежден, что соперничество на льду должно заканчиваться вместе с финальной сиреной, но видимо, тренер французов счел, что счет был не по игре, и увел свою команду со льда, не дождавшись белорусского гимна.

Знаю, что после игры капитан сборной Франции принес свои извинения, однако неприятный осадок, что называется, остался. Надеюсь, федерация хоккея Франции не оставит поступок тренера своей национальной команды без внимания. Вместе с тем, я рад результатам всех наших сборных, ведь из этой международной паузы мы вышли победителями», — сказал Башко пресс-службе ФХБ.