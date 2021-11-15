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Бывший вратарь сборной СССР: «Не просто так о Мичкове говорят в последнее время. Придумал такой гол в доли секунды!»

22:35
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Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, вратарь Виталий Самойлов в интервью «СЭ» рассказал о голе в стиле лакросс 16-летнего нападающего сборной России Матвея Мичкова.

Матвей Мичков забивает лакросс-гол в&nbsp;ворота сборной Швеции. Как забить лакросс-гол? И что может сделать вратарь? Разбираем перформанс Мичкова

— Вы были впечатлены, когда увидели лакросс-гол Матвея Мичкова?

— Да. Он забил с движения. Не как Гранлунд, например. К таким голам склонны творческие люди. У тех, кто таскает рояль, нет этой изюминки. Нестандартно действуют талантливые хоккеисты. Которые играют музыку не по нотам, а, как говорят в джазе, творят импровизацией. Эта импровизация на льду рождается за секунду. Когда шайба отскочила и встала на ребро, Мичков понял, что к нему идет защитник, — и решил поднять шайбу на вытянутых руках и засадить ее в угол. Не просто так о Матвее говорят в последнее время. Человек — талантливый. Придумал такой гол в доли секунды! Принял нестандартное решение и сделал красоту. Тем более — с ходу. Мичков все сделал в движении, когда шайба, отскочив от борта, встала на ребро.

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Михаил Скрыль все материалы автора
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