Бывший вратарь сборной СССР: «Не просто так о Мичкове говорят в последнее время. Придумал такой гол в доли секунды!»

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР, вратарь Виталий Самойлов в интервью «СЭ» рассказал о голе в стиле лакросс 16-летнего нападающего сборной России Матвея Мичкова.

— Вы были впечатлены, когда увидели лакросс-гол Матвея Мичкова?

— Да. Он забил с движения. Не как Гранлунд, например. К таким голам склонны творческие люди. У тех, кто таскает рояль, нет этой изюминки. Нестандартно действуют талантливые хоккеисты. Которые играют музыку не по нотам, а, как говорят в джазе, творят импровизацией. Эта импровизация на льду рождается за секунду. Когда шайба отскочила и встала на ребро, Мичков понял, что к нему идет защитник, — и решил поднять шайбу на вытянутых руках и засадить ее в угол. Не просто так о Матвее говорят в последнее время. Человек — талантливый. Придумал такой гол в доли секунды! Принял нестандартное решение и сделал красоту. Тем более — с ходу. Мичков все сделал в движении, когда шайба, отскочив от борта, встала на ребро.