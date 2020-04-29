Джонатан Дален намерен остаться в Швеции

Нападающий Джонатан Дален, права на которого принадлежат «Сан-Хосе», намерен остаться в Швеции. 22-летний швед согласился продлить контракт с «Тимро», сообщает Sportbladet.

Именно в этом клубе форвард провел прошедший сезон и набрал 77 (36+41) очков в 51 матче. На игрока претендовали «Брюнес», «Эребру» и «Фэрьестад», также «Сан-Хосе» хотел видеть его в тренировочном лагере, но Дален решил не менять команду.

Нападающий был выбран под общим 42-м номером на драфте-2016 «Оттавой». В «Сан-Хосе» он оказался транзитом через «Вакувер». В 2019 году «Кэнакс» обменяли шведского форварда в стан «Акул», получив права на другого шведского нападающего — Линуса Карлссона.