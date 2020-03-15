Чемпионат Швеции по хоккею прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпион определен не будет

Ассоциации хоккея Швеции приняла решение досрочно завершить нынешний сезон из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Expressen. Клубы приняли единогласное решение остановить хоккейные матчи.

12 марта в лиге состоялись заключительные матчи регулярного сезона, 24 марта должен был стартовать плей-офф. Ранее лига намеревалась сдвинуть решающую часть чемпионата на более поздние сроки.

Теперь принято решение окончательно завершить сезон. Чемпион определен не будет. Также ни одна команда не покинет высший дивизион. Состав лиг останется неизменным.

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