Чемпионат Казахстана будет приостановлен из-за коронавируса

Федерация хоккея Казахстана из-за распространения коронавируса приняла решение приостановить проведение любых матчей на территории страны на неопределенный срок.

- С 15 марта 2020 года приостановить проведение любых матчей по хоккею с шайбой на территории Республики Казахстан на неопределенный срок. О дополнительных мерах и ограничительных сроках будет сообщено дополнительно, — отмечается в сообщении.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности детско-юношеского спорта рекомендовано приостановить любые тренировочные и игровые процессы во всех субъектах по хоккею с шайбой на территории Республики Казахстан. Данная рекомендация вводится с 14 марта 2020 года, предварительно на период весенних каникул общеобразовательных школ (до 5 апреля включительно).