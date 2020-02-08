Чехия победила Финляндию на Шведских играх

Сборная Финляндии проиграла команде Чехии со счетом 1:3 в матче Шведских игр.

В первом матче на третьем этапе Евротура финская сборная победила Россию со счетом 3:0, Чехия потерпела поражение от Швеции (1:2).

Хоккей

Еврохоккейтур

Шведские игры

Финляндия — Чехия — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Горак — 1 (мен.), 3:53 — 0:1. Карьялайнен — 2 (Юнттила, Сало), 10:00 — 1:1. Т. Зогорна — 1 (Г. Зогорна, Р. Зогорна), 39:34 — 1:2. Г. Зогорна — 3 (мен., п.в., Т. Зогорна), 58:54 — 1:3.

Вратари: Лехтинен (57:21 — 58:54, 59:34) — Фурх.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (4+7+11) — 21 (5+10+6).

Судьи: Бьерк, Олунд.

8 февраля. Стокгольм. Ericsson Globe.