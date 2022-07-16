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Сегодня, 19:05

Бывший голкипер «Сибири» Сятери продолжит карьеру в Швейцарии

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Харри Сятери подписал контракт со швейцарским клубом «Биль». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне Сятери выступал за «Сибирь», но потом покинул клуб из КХЛ.

Он подписал контракт с «Торонто», но был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Аризона». В НХЛ финн провел 6 матчей, в которых в среднем пропускал 4,22 шайбы за встречу.

Летом 32-летний голкипер получил статус свободного агента.

Харри Сятери
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