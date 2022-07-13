В Финляндии от «Йокерита» потребовали разорвать связи с Россией и КХЛ

Представитель чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен заявил газете Iltalehti, что «Йокериту» для возвращения в лигу нужно будет разорвать все связи с КХЛ и Россией.

В апреле финский клуб объявил о выходе из КХЛ из-за ситуации на Украине.

«Мы положительно относимся к «Йокериту», — цитирует РИА «Новости» Хилтунена. — Однако заявка на участие в чемпионате будет проходить жесткую проверку. Позиция акционеров ясна. Все финансовые и имущественные связи с предыдущим проектом в КХЛ должны быть разорваны. Мы не собираемся принимать связь клуба с Россией».

«Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15. Финская команда дважды доходила до четвертьфинала Кубка Гагарина.